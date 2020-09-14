أتلفت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط 15.328 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي ضمن حملة الرقابة المستمرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني، أنه تم رصد 32 مخالفة صحية وإغلاق 8 منشآت صحية أخرى، بعد 248 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة الأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر، وبتنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.