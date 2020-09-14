أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بجهود «أبطال الصحة» من كافة القطاعات، وبالجهود التي يبذلونها في مواجهة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشيراً إلى أنهم حجر الزاوية في مواجهته، وهم الذين نعوّل عليهم بعد الله في مواصلة احتواء الفايروس وصولاً بمشيئة الله إلى القضاء عليه.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم (الإثنين) برئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بمحافظة الأحساء الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، يرافقه المدير التنفيذي الدكتور خالد الملا، والذين قدما لسموه تقريراً عن جهود التجمع والخطط التطويرية التي نفذتها إدارة التجمع، مؤكداً أن الرعاية الأولية هي الركيزة الأولى نحو مجتمع صحي، يلتزم بالعادات السليمة، ويلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، ويراعي المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقوم على اعتبار المستفيدين جزءاً من الخطط الوقائية والعلاجية، مضيفاً أهمية العمل رفع كفاءة التشغيل للمرافق الصحية المنضوية تحت مظلة التجمع، والتوسع بشكلٍ مدروس في تقديم وتطوير الخدمات الحالية، واستشراف مستقبل المحافظة، بما يضمن إدراج التوسعات المستقبلية في المحافظة ضمن خطط التجمع التوسعية، مؤكداً أهمية الاستفادة من تجارب التجمعات الصحية التي سبقت تجمع الأحساء، ومواءمة الخيارات بما يضمن تحول القطاع الصحي إلى مفاهيم الفاعلية والكفاءة، متمنياً لمسنوبي التجمع الصحي بالأحساء التوفيق.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة تجمع الصحي بمحافظة الأحساء أحمد الشعيبي، باسمه وباسم منسوبي التجمع الصحي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على متابعته الدائمة والمستمرة لشؤون التجمع، وحرصه منذ بدايته أن تكون انطلاقة التجمع وفق المأمول منه، وبما يضمن أفضل أداء في تقديم الخدمات للمستفيدين.