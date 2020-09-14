فاز يوشيهيدي سوجا في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان اليوم (الاثنين)، ما يمهد الطريق أمامه ليصبح خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته شينزو آبي في تصويت برلماني هذا الأسبوع.وحصل سوجا (71 عاما) على صوت 377 من إجمالي 534 صوتا في انتخابات الحزب الديمقراطي الحر التي شارك فيها أعضاء الحزب في البرلمان وممثلو فروعه المحلية وعددها 47.وبهذه النتئجة فإن سوجا سيتم انتخابه بشكل فعلي رئيسا للوزراء خلال تصويت يجريه البرلمان، الأربعاء، بسبب الأغلبية التي يحظى بها الحزب في مجلس النواب، وسيكمل فترة آبي كزعيم للحزب حتى سبتمبر 2021.يعد سوجا حليف لآبي منذ وقت طويل وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات إذا أعلن سيواصل سياسته الخارجية والاقتصادية خصوصاً النقدية شديدة اليسر والإنفاق الحكومي والإصلاحات في الوقت الذي يتصدى لتحديات كوفيد-19 والركود الاقتصادي إضافة إلى مواجهة مشكلات مزمنة مثل شيخوخة السكان في اليابان وانخفاض معدل المواليد، كما تعهد بالمضي قدما في الإصلاحات.وقال سوجا: «ولدت ابنا لأحد المزارعين في أكيتا، ودون أي معرفة أو قرابة، شققت طريقي في عالم السياسة من الصفر وتمكنت من أن أصبح زعيم الحزب الديمقراطي الحر بكل تقاليده وتاريخه»، مضيفاً: «سأكرس نفسي للعمل من أجل اليابان واليابانيين».ويواجه سوجا الذي تنقصه الخبرة الدبلوماسية تحديات جغرافية سياسية مثل بناء علاقات مع الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر وتحقيق توازن بين تنامي القوة البحرية الصينية والترابط الاقتصادي بين البلدين.وتدور تكهنات بأن سوجا سيدعو لانتخابات مبكرة لمجلس النواب في الشهر المقبل لتعزيز فرص فوزه بفترة كاملة تستمر 3 سنوات كزعيم للحزب الديمقراطي الحر العام المقبل.