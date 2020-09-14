أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.كما أجرى الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، استعرض فيه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.من جهة أخرى أجرى عادل الجبير، اتصالاً هاتفياً، ببوزير خارجية الجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، استعرض فيه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك.