تعلن هيئةُ تقويم التعليم والتدريب فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي «مراجع الاعتماد الأكاديمي» الذي سيُقدَّمُ عن بعد.

ويشمل البرنامج التدريبي عدداً من المحاور، منها: أسس التقويم ومفاهيمه، ومفهوم المراجعة الأكاديمية والهدف منها، ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، إضافة إلى توضيح مراحل وإجراءات التقويم الأكاديمي، والاستنتاجات وإعداد التوصيات، وأخلاقيات المراجعين والمقيمين، كما سيتناول -أيضاً- المقابلات والاجتماعات وفحص الأدلة والشواهد، وتقييم تقرير الدراسة الذاتية والأدلة، ومؤشرات الأداء، وإعداد تقرير المراجعة.

ويهدف البرنامج -الذي تعمل عليه الإدارة العامة للتدريب في الهيئة- إلى إكساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل المراجعة الأكاديمية وفقاً لمعايير الاعتماد الأكاديمي الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويستهدف البرنامج العاملين في مجال الجودة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة في الجودة وقياس مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء، وإعداد تقارير الدراسة الذاتية للمؤسسات والبرامج الأكاديمية.

ويكون المتدرب بعد حصوله على الشهادة قادراً على العمل بالجامعات في مجال المراجعة الداخلية أو في مجال المراجعة الخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.