زار مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سند الحربي، ونائبه الدكتور إبراهيم النويصر، وناصر العمار محاجر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وكان في استقبالهم مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، ونائبه الدكتور غالب الصاعدي، ومدير محاجر فرع المنطقة فؤاد الغامدي.

وتفقد الوفد إدارة الحجر الحيواني والنباتي بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحجر ميناء جدة الإسلامي ومحجر الخمرة، واطلع على عرض سير العمل في المحجر، كما ناقش خطط استقبال الصادرات والواردات من وإلى المحجر.

وأكد الدكتور الحربي أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم به المحاجر وسعيها للعمل على توفير خدماتها كافة للمستفيدين، مع الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات المحجرية وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون الخليج العربي و لائحتهما التنفيذيه في المملكة والعمل على الرقي والتطوير والجودة في أعمال المحاجر، حاثاً جميع العاملين على تكريس الجهود ومضاعفتها، مشيداً بالأعمال التي يقوم بها منسوبو المحاجر وعملهم الدؤوب وجهودهم وتفانيهم في العمل، كما هنأهم بمناسبة نجاح موسم حج العام الماضي.