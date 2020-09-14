أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بمحافظة جدة منصة نظام «أمن»؛ أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، التي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة.واستمع الأمير خالد الفيصل، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إلى شرح عن منصة نظام أمن، التي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيا بشكل لحظي ويومي وإسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.كما تمكن المنصة من عرض الإحصاءات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أو المخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.