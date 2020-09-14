أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أهمية المشاريع التطويرية في تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، ورفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمنشآت صحية في عسير، مطلعاً على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية، مشيداً بالإجراءات المميزة لتهيئة المناخ المناسب للموظفين.وقدم مدير عام صحة عسير خالد عسيري وفريق العمل شرحاً عن أهم المشاريع التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الإستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف، وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.وعلى السياق ذاته، التقى وزير الصحة بمنسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصاءات الصادرة عنه، قدمه مدير عام صحة عسير. كما شاهد الربيعة آلية سير العمل في مركز الاتصال 937 وخدماته للمستفيدين، كما تفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي.