رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 1551 مخالفة في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، ولك خلال تنفيذها 6638 زيارة ميدانية الشهر الماضي.وتفقدت الفرق الميدانية 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.وأغلق مفتشو «الغذاء والدواء» 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.