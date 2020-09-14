تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، امتهنوا إرسال رسائل نصية على جوالات مواطنين ومقيمين، ذات مضامين وأساليب احتيالية، تتضمن طلب تحديث البيانات البنكية وإعلانات وهمية عن الفوز بجوائز نقدية؛ ليتمكنوا من اختراق الحسابات البنكية للأشخاص الذين تصلهم الرسائل، وإجراء تحويلات بنكية وسحوبات نقدية.وأوضح مساعد المُتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين الذين تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تحصلوا نتيجة تلك الأساليب على ما يقارب 300 ألف ريال، وقد ضبط بحوزتهم 13 جهاز جوال تحتوي على رسائل الاحتيال النصية وبيانات بطاقات صرف آلي متنوعة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.