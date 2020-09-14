كشفت «حلاقة الأطفال» في الطائف والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول، لـ «عكاظ» أنها تعمل على حلاقة شعر الأطفال دون العاشرة، وبدأت في ممارسة نشاطها قبل نحو سبعة أشهر. وأوضحت «وفاء» أن الصالون تم إغلاقه بسبب عدم تجديد الرخصة، وسيستأنف نشاطه بعد التجديد بواسطة البلدية.وأضافت أن المقطع المتداول فُهم بطريقة خاطئة ومؤذية، لأنه لم يوضح للعامة أن الصالون خاص بالأطفال دون العاشرة، وهو الأمر الذي أثار ضجة وانفعالات سالبة من البعض، «لا ألوم المنفعلين وردودهم على ابنتهم، لكني أعتب على التشكيك وسوء الظن ولن أصبح يوماً حلاقة للرجال».وزادت وفاء أن لا عيب في كل المهن الشريفة سواء للرجل أو المرأة، والأهم هو الإتقان في العمل والأمانة، «أنا وجميع الفتيات السعوديات واجهات لوطننا الغالي، وطالما أنني لم أخرج عن القيم والشرع فسأستمر في عملي وأبقى داعمة للوطن».وكانت «عكاظ» رصدت أمس لحظة إغلاق المحل بعد وصول لجنة من مكتب العمل والأمانة.