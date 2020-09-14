من المتوقع أن يلغي التعليم عن بعد مقولة (تعليق الدراسة) بسبب الأحوال الجوية المضطربة، إذ اعتادت الإدارات التعليمية على تعليق اليوم الدراسي؛ حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات وإبقائهم في البيوت. وكانت الإدارات تضطر إلى تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد دون وجود ضوابط محددة ما دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، لمنح صلاحيات التعليق إلى لجنة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة وعضوية آخرين على أن يكون التعليق لجميع منسوبي المدرسة.وبعد نجاح الوزارة في نظام التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي بسبب جائحة كورونا ستغادر مقولة (تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية) قاموس الطلاب والطالبات في السنوات القادمة.من جهة أخرى، أودعت مؤسسة تكافل الخيرية ما يقارب من 270 ألف ريال، في حسابات أكثر من 17 ألف مدرسة؛ تمثل إعانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبلغ إجمالي الإعانات 135 مليون ريال، وترغب المؤسسة تخصيصه لشراء أجهزة لوحية للطلاب والطالبات الذين لم تتمكن المؤسسة من توفير الأجهزة لهم خلال مبادرة التمكين ويمثل الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي التي تقدمها المؤسسة وتشمل إعانات الطلاب والطالبات ممن سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم الشروط.