اطلع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، على خطة البدء في تنفيذ مشروع تعليمي جديد في مدينة بريدة تابع لشركة قيم للتعليم، يتكون من مرحلتين؛ الأولى على مساحة 28 ألف مترمربع، والثانية على 60 ألف متر مربع، بـ100 مليون ريال.من جهته، أشار مدير التعليم محمد الفريح، إلى أن المشروع يتضمن جميع مراحل التعليم العام (بنين وبنات)، ويستوعب 3200 طالب وطالبة، ويتضمن مرافق متكاملة من فصول وقاعات ومختبرات ومعامل فاب لاب، ومركز تدريب، ومسرح يتسع لأكثر من 800 شخص، وناد رياضي.من جهة ثانية، أطلق أمير المنطقة، مبادرة «تيسير» لتأمين جهاز لوحي لكل يتيم، تنفذها جمعية رعاية الأيتام «أبناء».