أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن مواءمة الأنشطة مع احتياج ذوي الإعاقة، وتيسير الحياة لهم، وفق ما نصت عليه الأنظمة بتخصيص مرافق لذوي الإعاقة، تتطلب عملاً تكاملياً بين مختلف الجهات، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر المعنية بالتعامل مع ذوي الإعاقة، وتزويدهم بمستجدات الأبحاث والتجارب ذات الصلة بمجال ذوي الإعاقة، وتمكينهم من فرص العمل، والأعمال المجتمعية. جاء ذلك خلال استقباله بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة خالد بن عبدالله الزامل، ومدير عام الجمعية المكلف رنا بنت جميل طيبة.