وجه أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتفعيل الخطط المعدة للاستعداد لموسم الامطار، وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال لجنة الدفاع المدني الرئيسية.وبحث خلال ترؤسه بمكتبه بالإمارة أمس، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية، التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، واستعرض نسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها الخاصة بدرء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.