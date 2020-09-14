أعادت بلدية غرب الطائف الفرعية افتتاح 6 طرق بحي الوسام كانت مغلقة بمخلفات البناء.ورصدت الفرق الرقابية للبلدية تجاوزات مختلفة من قبل مقاولي البناء وملاك العمائر السكنية بالمخطط الذين تم إنذارهم سابقاً بإزالة مواد البناء من الشوارع وإعادة افتتاحها، لكنهم لم يمتثلوا للإنذارات، ما استوجب التعامل الفوري نظراً للضرر الذي طال سكان ومرتادي الحي، وتشويهها للمظهر العام، وإضرارها بالطبقات الأسفلتية، كما أزالت آليات الأمانة تجاوزات غير نظامية على الأراضي بحي الوسام تمثلت في وضع أكوام من البلك على جنبات الشوارع.