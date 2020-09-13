عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم (الأحد) اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجد من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.وبين أن الأمانة العامة رفعت شكرها بعد شكر الله تعالى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.