أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بما توليه الدولة من عناية ورعاية بأركان الإسلام وترسيخ شعائر الدّين الوسطي المحمود في كتاب الله، مثمناً خلال إطلاقه حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «الصلاة نور» ما أولت الدولة السعودية من اهتمام بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها جماعة في بيوت الله شأن بقية أمور الدين الإسلامي.



ونوه خلال استقباله اليوم المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي وعدد من قيادات الفرع بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كافة فروعه بمناطق المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله، مؤكداً دور فرع الرئاسة بالمنطقة على ما يقدمونه من برامج توعوية للمجتمع متمنياً لهم التوفيق والسداد.



فيما أوضح شراحيلي أن حملة «الصلاة نور» حملة توعوية ميدانية تنفذها فروع الرئاسة العامة بالمناطق ميدانياً وتهدف إلى التوعية بأهمية الصلاة وعظم شأنها في الدين وأثرها العظيم على الفرد والمجتمع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام.



يذكر أن الحملة تستمر لمدة 6 أشهر في جميع مناطق المملكة ويصاحبها تفعيل للشراكات الجهات الحكومية ذات العلاقة ونشر مواد توعوية إلكترونياً في وسائل الاتصال المتنوعة.