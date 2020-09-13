أطلق أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة «تيسير» تهدف إلى تأمين جهاز لوحي لكل يتيم لمساعدتهم على الدخول لمنصة التعليم «مدرستي»، التي تنفذها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة «أبناء».

جاء ذلك خلال استقباله بالإمارة اليوم، نائب مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز الفراج، وأعضاء الجمعية.

واستمع أمير منطقة القصيم خلال اللقاء إلى عرض من الفراج عن المبادرة التي تهدف إلى تسليم 1274 جهازا لوحيا لمساعدة الأيتام للدخول لمنصة التعليم، ومشاركتهم في العملية التعليمية عن بعد، ورفع المستوى التعليمي لديهم، بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وأوضح أن الجمعية كان لها دور كبير في سير العملية التعليمية عن بعد لأبناء المستفيدين في عدة مراحل تعليمية ليتمكنوا من إكمال مسيرتهم التعليمية بالشكل المطلوب.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود المباركة التي قامت بها الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمدينة بريدة «أبناء»، مؤكداً أنهم ليسوا أيتاما، وإنما أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده - حفظهما الله -، معتبراً نفسه والداً لهم أيضاً «لأن أبناءنا الأيتام جزء لا يتجزأ منا ومن أغلى الأبناء عندنا على جميع المستويات»، سائلاً الله أن يحفظهم وأن يدلهم إلى طريق الصلاح، وأن يجعل كل من يقدم أعمالاً طيبة وجليلة وخيرية لهم في موازين حسناته.

ونوه الأمير فيصل بن مشعل بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للتعلم عن بعد وتوفير تكاليف متطلبات التعليم عن بعد، لافتاً الانتباه إلى أهمية التعاون والتكاتف من جميع أفراد المجتمع لتطبيق القرارات والإجراءات لتعزيز جهود الدولة بالتخفيف من آثار جائحة فايروس كورونا المستجد التي قد تمس كافة الأسر المعوزة والمتضررة أو التي انقطعت أو ضعفت عوائدهم المالية.

عقب ذلك سلم أمير منطقة القصيم عدداً من أجهزة تابلت للأيتام من مستفيدي جمعية أبناء، كما التقطت الصور التذكارية له مع أبنائه مستفيدي الجمعية.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.