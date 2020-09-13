أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.واطلع وزير الصحة خلال جولته التفقدية لمنشآت صحية في عسير، على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية، مشيداً بالإجراءات المميزة لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين.واستعرض مدير عام صحة عسير خالد عسيري وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الاستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف، وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة، فيما التقى وزير الصحة بمنسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم.كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه، قدمه مدير عام صحة عسير، كما شاهد الدكتور الربيعة، آلية سير العمل في مركز الاتصال 937 وخدماته المقدمة للمستفيدين، ثم تفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي.