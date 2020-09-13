دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم أول زيارة اعتماد عن بُعد، موضحاً أنه أصبح لزاماً على الهيئة التعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمة والمخاطر، من خلال تقديم بديل لزيارات الاعتماد الميدانية الاعتيادية؛ تعزيزاً للتميز الإقليمي والدولي للمملكة، ومحاكاة للممارسات الدولية في تنفيذ الزيارات الافتراضية، وتأكيداً لدور الهيئة في تعزيز ضمان الجودة في مؤسسات وبرامج التعليم العالي، وتجنباً لتقادم البيانات التي تقدمها المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية في حال تأجيل الزيارات الميدانية.



وأوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال أن مشروع زيارات الاعتماد عن بُعد يتّسم بالواقعية والمرونة والابتكار والمهنية العالية، التي تضمن تحقيق زيارة الاعتماد لأهدافها المأمولة دون أن تتأثر بتنفيذها عن بُعد، مستنداً على نفس السياسات العامة لإجراءات الزيارات التقليدية، مع إضافة سياسات وإجراءات فنية وتقنية لضمان جودة ومصداقية الزيارات الافتراضية، مدعوماً بتجربة الهيئة بجميع مراكزها في تنفيذ الأعمال عن بُعد خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، وبيّن أن المركز سيقوم بأكثر من 100 زيارة اعتماد أكاديمي في الفصل الدراسي الأول، ومثلها في الفصل الدراسي الثاني.



وأشار باجمّال إلى أن الهيئة قررت البدء في إجراء زيارات الاعتماد الأكاديمي عن بُعد، بعد نجاح تجربة المركز في دراسة تقويم جودة الجامعات والكليات الأهلية عن بُعد، التي نفذها المركز خلال شهري رمضان وشوال، وبعد أن أجرى المركز أجزاءً من دراسة عن بُعد مع أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية، لدراسة تأثير جائحة كورونا على جودة التعليم الجامعي، موضحاً أن المركز أقام العديد من ورش العمل الإعدادية للمؤسسات والبرامج الأكاديمية، ولأكثر من ثلاثمائة مراجع دولي ووطني لإعدادهم لهذا النمط الجديد من الزيارات عن بُعد.