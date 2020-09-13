أعلنت جامعة جدة مواصلة برامجها المجتمعية الافتراضية للتعليم عن بعد بالتعاون مع إدارة تعليم جدة، التي تهدف لدعم منسوبي التعليم العام وجميع أفراد المجتمع بالمهارات والمعارف التي تعزز من فعالية التعليم عن بعد لجميع مراحل التعليم، انطلاقا من قرار وزارة التعليم باعتماد التعليم عن بعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442.ووجه رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بتنفيذ 16 فعالية من خلال نخبة من أساتذة وخبراء جامعة جدة في التعليم عن بعد لموضوعات تتناول عدة محاور مهمة لأساسيات استخدام التقنية والتعليم الرقمي وكيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على دور الأسرة في دعم التعليم عن بعد.وتهدف البرامج المجتمعية الافتراضية التي تقدمها جامعة جدة إلى تمكين المعلم ودعمه في تقديم المحتوى الرقمي بشكل احترافي، ودعم الأسرة لتوفير بيئة مناسبة للطالب أثناء الحصص الدراسية وتشجيع الطلاب في جميع المراحل للطرائق المثلى للاستفادة من المحتوى الرقمي خلال رحلة التعليم عن بعد، ومواجهة الظروف الاستثنائية والتشجيع على التحصيل العلمي المؤدي للتميز والنجاح من خلال طرق التعلم النشط والتشاركي وبناء المشاريع.يذكر أن الفعاليات المقدمة هي مجموعة من اللقاءات وورش عمل والندوات التي تلامس احتياج المرحلة وجميعها تنفذ عن بعد وتقدم بصورة مجانية لجميع أفراد المجتمع، وتقدم في مواعيد مناسبة كخدمة مجتمعية ضمن برنامج جامعة بلا أسوار المنبثق من رؤية الجامعة السعودية الحديثة.