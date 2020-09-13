وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 135 مستفيداً من العفو الملكي من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو.وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح محمد البرادي، أن إطلاق سراح 135 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، جاءت بمتابعة من أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم في عودتهم إلى الصواب بعد أن تم لمّ شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.