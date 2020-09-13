أسفرت الزيارات التفتيشية التي أجرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر أغسطس الماضي عن ضبط 1551 مخالفة، في منشآت غذائية ودوائية ومنتجات طبية وتجميلية ومبيدات وأعلاف، من خلال 6638 زيارة

نفذتها على المنشآت الخاضعة لإشرافها في مناطق المملكة كافة، منها 3467 منشأة غذائية و1120 منشأة دوائية، و748 منشأة أجهزة طبية، و462 منشأة أعلاف، و572 منشأة تجميل و269 منشأة مبيدات.

وأغلق مفتشو «الغذاء والدواء» 23 منشأة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وضبطوا 22 منشأة تعمل من دون ترخيص، كما جرى إيقاف ستة خطوط إنتاج في عدد من المنشآت.

وبلغ إجمالي المنتجات المخالفة من المواد الغذائية أكثر من 56 طنًا، ونحو أربعة ملايين و500 ألف عبوة من المنتجات التجميلية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمنتجات الطبية.

وتستمر الهيئة في زياراتها التفتيشية للرصد والتقصي عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة وغير المرخصة، كما أنها تتتبع الإعلانات وتعمل على تقصي الحسابات الإلكترونية، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات.