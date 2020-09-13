شارك أكثر من 1800 أكاديمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في تقديم أكثر من 25 ألف جلسة افتراضية خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد، في ظل جائحة «كورونا».

وأكد عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور رجاء المعيلي، على توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان، بتقديم كافة الجهود في مجال التعليم الإلكتروني خلال جائحة فايروس «كورونا»، وهو ما مكّن الجامعة من تقديم الدعم للمنسوبين والطلبة، مشيرا إلى أن التعلم عن بعد أصبح ضرورة نظرا للقدرة على حفظ المعلومات على شكل وسائط متعددة، وتقديم المواد التعليمية بأساليب ذكية، وخلق تجربة تعلم ممتعة.

وأبان المعيلي أن عملية التعليم عن بعد خلال الأسبوع الماضي شهدت مشاركة أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس في تقديم أكثر من 25 ألف جلسة افتراضية، وحضرها أكثر من 150 ألف طالب، وحضور أكثر من 53 ألف، فيما بلغت عدد التقييمات أكثر من 4000 آلاف تقييم، وعدد الملفات المتاحة نحو 685 ملفا، فيما بلغت عدد الجلسات المتزامنة نحو 1785 جلسة.