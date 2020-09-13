من المتوقع أن يلغي التعليم عن بعد مقولة «تعليق الدراسة» بسبب الأحوال الجوية، والتي ظهرت خلال السنوات الماضية تزامنا مع مواسم الأمطار في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وكانت إدارات التعليم تضطر إلى تعليق الدراسة بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد دون وجود ضوابط محددة، وهو ما دعا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمنح صلاحية تعليق الدراسة في المدارس إلى لجنة مشكلة برئاسة مدير تعليم المنطقة أو المحافظة، وعضوية ممثلين من إمارة المنطقة، ومديرية الدفاع المدني، وأمانة المنطقة أو البلدية على أن يشمل التعليق جميع منسوبي المدرسة.

وبعد نجاح الوزارة في نظام التعليم عن بعد من خلال منصة «مدرستي»، بسبب جائحة فايروس «كورونا» سوف تغادر مقولة (تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية)، قاموس الطلاب والطالبات في المملكة خلال السنوات القادمة.