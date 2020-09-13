أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة مبادرة نوعية لتحسين وتطوير وسائل نقل المخبوزات، وفق أعلى معايير سلامة نقل الأغذية، لضمان وصول المنتج إلى المستهلك بشكل سليم وبجودة عالية. وحددت أمانة المنطقة مجموعة من المعايير الواجب توافرها في مركبات نقل المخبوزات، وذلك وفقاً لمجموعة من الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن الاشتراطات تشمل تجهيز المركبة بأرفف غير قابلة للصدأ، تمتاز بسهولة التنظيف والتطهير، وتوفر وحدة تبريد مع مقياس لدرجة الحرارة للحفاظ على سلامة المنتجات، وتوفر شهادات صحية للعاملين.

كما اشترطت أمانة المدينة المنورة مجموعة من معايير التخزين داخل المركبة، من أبرزها أن لا تزيد درجة الحرارة الداخلية على 25 درجة مئوية لمركبات نقل الخبز، و4 درجات مئوية للمنتجات المبردة، بالإضافة إلى منع التخزين على أرضية المركبة، وتطبيق متطلبات التخزين الجيد حمايةً للمنتج.

وبينت الأمانة أن من أهم أهدافها في هذه الحملة أيضاً معالجة التشوه البصري والحفاظ على المظهر والذوق العام، وذلك بوضع اشترطات ومعايير عامة، منها وجود الهوية التجارية للمنشأة بشكل واضح على جانبي المركبة مع أرقام التواصل والعنوان، ووضع رسوم دلالية توضح نوع المنتج داخل المركبة، وبابا جانبيا وخلفيا محكم الإغلاق.