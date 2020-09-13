تراقب السلطات الأسترالية حوتا أحدبا رصد في نهر أليغايتر ريفر الشرقي في متنزّه كاكادو الوطني السبت الماضي، كان ضمن ثلاثة حيتان حدباء ضلت طريقها، وهي نوع من الحيتان يتّجه عادة إلى أنتركتيكا في هذه الفترة من السنة، وغيرت مسارها فانتهى بها المطاف في نهر تنتشر فيه التماسيح في شمال أستراليا.

وحسب موقع سكاي نيوز، يعتقد العلماء أن اثنين من الحيتان شوهدا أولا في نهر «أليغايتر ريفر» في فترة سابقة من هذا الأسبوع، وعادا إلى البحر، بحسب ما كشفت إدارة المتنزه.

وكانت سلطات المتنزه فرضت حظرا جزئيا في المنطقة لحماية ركاب الزوارق الذين ليسوا على دراية بالمجريات والحيتان، إن كانت لا تزال موجودة، ويصل طول الحوت إلى 16 مترا ووزنه قد يبلغ 30 طنا.