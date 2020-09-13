سجلت وزارة الصحة أمس (السبت)، 643 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 325.050 حالة، من بينها 18.974 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1.343 حالة حرجة، كما تم تسجيل 903 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 301.836 حالة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 643 حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، فيما بلغ عدد الوفيات 4.240 حالات، بإضافة 27 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه أجري 41.178 فحصاً مخبرياً جديداً.ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها «الصحة» لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.