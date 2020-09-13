تقود إمارة مكة اليوم (الأحد) حلقة نقاش افتراضية «عن بعد»، مع 118 جهة حكومية لصناعة المبادرات في ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟» استعدادا لفتح بوابة المبادرات للجهات الحكومية والخاصة، غداً (الإثنين).وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري، أن حلقة النقاش التي ستقام اليوم مخصصة لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، وتسعى الى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى لهذا العام، وعرض المسار الزمني لتنفيذ المبادرات والتأكد من معرفة المنسقين بالضوابط والشروط، وبآلية التقديم الإلكتروني عبر منصة «مبادرتي».وأضاف الدوسري أن حلقة النقاش تسبق فتح بوابة المبادرات للجهات الحكومية والخاصة، المقررة غداً، لاستقبال المبادرات على مدار شهر كامل، فيما يعقبها خلال أيام فتح بوابة المبادرات للأفراد لاستقبال مبادراتهم.وتهدف الحلقة، إلى العمل على صناعة مبادرات الجهات وفق أهداف ملتقى مكة الثقافي لعام 1442هـ، واستيفائها الشروط ورفعها إلكترونياً على منصة «مبادرتي» الرقمية وفق الموضوع المحدد لهذا العام، وتتضمن حلقة النقاش، تعريفا بالحلقة وطريقة صياغة المبادرات، وكيفية رفعها على الموقع، وآلية تحكيم المبادرات ومعايير التقييم، والمهارات والمعارف اللازمة لبناء المبادرات.