عزا خبيران في التقنية، أعطال منصة «مدرستي» إلى الضغط الكبير على المنصة وضعف البنية التحتية للتقنية، مشددين على ضرورة وضع سياسات وإجراءات فعالة لضمان استمرارية الأعمال وتطبيق معايير عالية في توافر الخدمات. وطبقا لخبير أمن المعلومات زهير العبدالجبار، فالأعطال التقنية في المنصة مع بدء العام الدراسي الجديد مرتبطة بالضغط الكبير وضعف التقنية، لافتا إلى أن المنصات الإلكترونية ليست قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين. وأسهم قرار وزارة التعليم بتوزيع الطلاب على فترتين في تخفيف الضغط على المنصة، مشددا على ضرورة تعزيز البنية التحتية للخوادم لاستيعاب أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت نفسه. وأشار إلى أن الضغط على شبكة الإنترنت يمثل إحدى المشاكل، إذ يشكل الضغط في بقعة جغرافية محددة عاملا في حدوث بعض الأعطال. وأضاف أن عملية تفادي الأعطال التقنية تتطلب فترة زمنية، لافتا إلى أن عملية تعزيز البنية التحتية للخوادم تتطلب بعض الوقت، خصوصا أن عملية استبدال تلك الخوادم بأخرى جديدة تستدعي التعاقد مع شركات متخصصة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تسهم في زيادة الفترة الزمنية لصعوبة وصول الخبراء من الخارج.من جانبه، أوضح المهندس عامر البشارات «خبير أمن معلومات» أن حداثة التجربة تلعب دورا هاما في حدوث بعض الأعطال التقنية بمنصة «مدرستي»، خصوصا أن عملية «التعليم عن بعد» تستدعي التجربة قبل انطلاقة الموسم الدراسي بفترة كافية. وطالب البشارات بضرورة وضع السياسات والإجراءات الفعالة لضمان استمرارية الأعمال وتطبيق معايير عالية في توافر الخدمات وبالأمن السيبراني بشكل عام، لافتا إلى أن الجهات المعنية أصدرت الكثير من الضوابط الخاصة بإلزام جميع الجهات بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.