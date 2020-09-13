أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد لـ«عكاظ» أن منصة مدرستي وبرنامج تيمز للفصول الافتراضية ينطبق عليه من أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية ما ينطبق على أي موقع إلكتروني. وبين أن تصوير محتوى الفصل الافتراضي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها السجن والغرامة، لافتاً إلى أن الحكم يزيد في حال وضع عبارات أو رسومات آخرى على التسجيل.ولفت إلى أن الفصل الافتراضي محصور فقط للطلبة وقائد المدرسة ومن لديه صلاحيات الدخول، ما يعني أن دخول أي شخص داخل الفصل الافتراضي دون إذن أو غير مصرح له يعتبر دخولاً غير مشروع، ويندرج تحت الجرائم المعلوماتية ويترتب عليه تطبيق العقوبة.وبين أن استبدال صاحب صلاحية الدخول للفصل الافتراضي بشخص آخر يعتبر انتحال شخصية كأن يقوم مثلاً ولي أمر بحضور حصة دراسية بدلاً عن ابنه، أو دخول معلم بحساب معلم آخر ما يترتب على ذلك فرض العقوبات.