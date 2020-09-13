كشف صاحب صالون في حي الفيصلية بالأحساء لؤي العمران لـ«عكاظ» عن خطوة غير مسبوقة وجديدة بتوظيف فتاة سعودية لحلاقة الأطفال تحمل شهادة أكاديمية في فنون القص والتجميل. وأوضح أنه تم تدشين هذا المسار رسمياً قبل شهرين تزامناً مع عيد الأضحى وشهد الصالون إقبالاً رائعاً وواسعاً من الأطفال. ولفت العمران إلى أن المحل مخصص للأطفال دون سن العاشرة، وقوبلت الخطوة باستسحان وقبول العائلات والأسر، وأن الصالون باسم زوجته زينب العمران فيما يتولى هو الإدارة والإشراف، وتعمل زوجته أربعة أيام في الأسبوع وبقية الأيام يتولى هو عمل الكاشير والمحاسب. وفي سياق متصل، تم تداول مقطع آخر لفتاة المقطع للتأكد من إجراءاته.من جهة أخرى، أغلقت بلدية الطائف أمس صالون أطفال تعمل به فتاة (حلاقة) ظهرت عبر منصات التواصل، وعلمت عكاظ أن سبب الأغلاق هو عدم وجود ترخيص للمحل بمزاولة المهنة ولا شهادة صحية وتم إبلاغ صاحبه بإستكمال مسوغات أنظمة وضوابط العمل في ذلك عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية. ورصدت «عكاظ» ميدانياً إغلاق المحل في حينه. من جانبه، كشف مدير مكتب العمل في الطائف هاني الوعيل لـ«عكاظ»، أن لجنة وقفت أمس على صالون الأطفال بالمحافظة الذي ظهر فيه قيام فتاة سعودية بالحلاقة، للتأكد من إجراءاته بحسب أنظمة العمل ولم تحرر لها أية مخالفة.