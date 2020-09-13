صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ4 أشخاص (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السودانية)، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، لتورطهم بالترويج لبيع أوراق معالجة كيميائياً قابلة للتزييف لعملة نقدية من فئة الدولار الأمريكي، ومقايضتها بمبالغ بالريال بأقل من سعر الصرف الدولي، وتم القبض عليهم داخل وحدةٍ سكنية وسط مدينة الرياض، وضبطت بحوزتهم أوراق يمكن تزييفها، بما يعادل 930 ألف دولار أمريكي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.