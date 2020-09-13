قدم بنك التنمية الاجتماعية الدعم والتمويل لشريحة كبيرة من الأعمال متناهية الصغر للأسر المنتجة، شملت خدمات المالية وغير المالية. وفي منتصف 2020 بلغ عدد الأسر المستفيدة 85 ألف أسرة منتجة بقيمة إجمالية 1.2 مليار ريال، تم تقديمها من خلال الجمعيات التنموية، وشركاء التمويل متناهي الصغر في جميع المناطق، ومنها تقديم قروض ميسرة متناسبة مع مراحل نمو أنشطة الأسر، وبناء القدرات والتدريب، إضافة لإنفاذ المنتجات للأسواق وحاضنات الأعمال وغيرها.وكانت اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة التي تستهدف تنظيم أعمالها صدرت عام 1440، وأُنشئت لجنة دائمة برئاسة البنك وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الأدوار وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعاون لتنمية القطاع الوليد وبحث البنك فجوات احتياجات المستفيدين عبر دراسة 42 نقطة اتصال، وخرج باستراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء لتعزيز وتمكين الأسر المنتجة ورفع اقتصادياتها. كما أصدر البنك عام 2019 الدليل الإجرائي للأسر المنتجة الى جانب عدد من الدعائم التشريعية لتعزيز أعمال الأسر المنتجة وحمايتها، وأُطلقت حديثاً خدمة إصدار شهادات تسجيل الأسر المنتجة من خلال المنصة الوطنية لتحويل الأسر المنتجة إلى كيانات اقتصادية، وبلغ عدد الأسر الحاصلة على الترخيص 12 ألفا. وعلى مستوى تحسين البنية التحتية للقطاع، عمل البنك على تهيئة البيئة الداعمة بتمكين أكثر من 113 جمعية تنموية، وإنشاء وحدات تمويلية وتدريب أكثر من 1300 من منسوبي الجمعيات ورفع قدراتهم كخطوة أساسية نحو تحويل أعمال الجمعيات لمزاولة التمويل متناهي الصغر.