يرأس أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد) اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية، بمكتبه بالإمارة.ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المتضمن الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية التي ترفع تقاريرها بصفة دورية، إذ ترصد من خلالها سير العمل في المشاريع الوقائية والاحترازية التي ينفذها عددٌ من الجهات في هذا الإطار.