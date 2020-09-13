اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، تخصيص فرعين للجائزة في دورتها السادسة لهذا العام؛ الأول التميّز في إدارة العمل عن بُعد، والآخر التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر، وستقتصر جائزة الأداء الحكومي المتميز على هذين الفرعين فقط استثنائياً هذا العام، مواكبةً للمستجدات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا.وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد إبراهيم عباس، أنه تم تخصيص الفرع الأول «التميّز في إدارة العمل عن بُعد» انطلاقاً من مفهوم تطوير أداء الأعمال والاستفادة من التقدم الحاصل في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته هذه الأزمة من ضرورة دعت لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية، واستحداث هذا الفرع سيكون حافزاً للجهات لتقوم بحوكمة أعمالها المختلفة وتحويلها إلى خيار الخدمات الإلكترونية والعمل عن بُعد، مع قياس إنتاجية موظفيها في حال تعذر حضورهم لمقرات العمل، واستمرار تقديم الخدمات سواء للموظفين أو المستفيدين من المراجعين، مشيراً إلى أن الجائحة وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الجهات في مختلف القطاعات، ما استدعى استحداث فرع «التميز في إدارة الأزمات والمخاطر» ليتم من خلاله المفاضلة بين الجهات وقياس مدى فاعلية الجهود التي قامت بها تلك الجهات للتخطيط المسبق لإدارة الأزمة ومدى نجاعة تدابيرها في تخطّيها.