أصدر رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، عددا من القرارات تضمنت استحداث إدارات جديدة وتكليف عدد من المسؤولين ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية المتواكبة مع مستهدفات رؤية 2030.وتضمنت القرارات إنشاء إدارة تحت مسمى «الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية»، وتكليف عبدالله بن أحمد العسيري مديرا عاما لها، وأخرى تحت مسمى «إدارة المخاطر» وتكليف مبارك بن ظافر القحطاني مديرا لها، ودمج إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين بإدارة واحدة تحت مسمى «إدارة العلاقات العامة ورعاية المستفيدين» وتكليف فالح بن محمد آل شويل مديرا لها.وتجديد تكليف كل من الدكتور محمد بن يحيى آل عجيم متحدثا رسميا للجامعة، والدكتور محمد بن معجب الشهراني مشرفا على إدارة الأمن السيبراني، وتجديد تعيين كل من الدكتورة نورة بنت عوضة الأسمري وكيلة لكلية التربية شطر الطالبات، والدكتورة سامية بنت منصور العصيمي وكيلة لعمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات، وحبيان بن عون السلولي مديرا لإدارة عمادة التعلم الإلكتروني التعليم عن بعد، وعبدالله بن ظافر الشهراني مديرا لمركز الوثائق والمحفوظات، وسعد بن عبدالله الخثعمي مديرا لإدارة كلية العلوم والآداب للبنين في بلقرن، وعلي بن عبدالعزيز السلولي مديرا لكلية العلوم، وناصر بن محمد الشهراني مديرا لإدارة كلية المجتمع ببيشة.وتكليف كل من محمد بن فهد البيشي مديرا لإدارة العقود والمشتريات، وعلي بن عبدالله الشهري مديرا لإدارة المستودعات، وفرج بن علي الشهراني مديرا لوحدة المراجعة الداخلية، وعبير بنت عبدالله القحطاني مساعدة لمدير إدارة كلية الطب، والدكتور مسفر بن خفير القرني مشرفا على وحدة البرامج والخطط الدراسية، والدكتور عبدالرحمن بن سعد آل ثقفان مشرفا على الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وفايز بن ناصر العامري مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وحمدان بن محمد عسيري مديرا لوحدة الاتصالات الإدارية بمكتب رئيس الجامعة، وسعيد بن صالح الغامدي مديرا لإدارة عمادة التطوير والجودة، وتجديد تكليف وتكليف سالم بن مناحي العتيبي بالقيام بأعمال المشرف العام على المركز الإعلامي.