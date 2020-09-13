أزالت أمانة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخططاً مخالفاً وغير مرخص بمنطقة أبيار الماشي، مساحته مليون متر مربع، كان مجهزاً للبيع على المواطنين بطريقة غير نظامية.وأكدت أمانة المنطقة، تجهيز المخطط تمهيداً لبيعه على المواطنين دون صكوك شرعية، ودون أخذ تراخيص من الجهات المختصة، وبناء عليه باشرت الفرق الرقابية والجهات الأمنية الموقع وتمت إزالة التعديات التي أقيمت بطريقة عشوائية.ودعت الأمانة المواطنين لعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم من خلالها تسويق وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين. ودعت لوقف عمليات شراء وتداول قطع أراضٍ غير نظامية في أي من المخططات العشوائية التي يعلن الاستثمار والبيع فيها، قبل التحقق من ملكية الأرض ومستنداتها النظامية.