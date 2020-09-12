أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، انتهاء إنشاء مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن في منطقة عسير الذي أقيم على مساحة 50.693 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 78 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن الكلية تضم عدداً من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها المرحلة القادمة في تلبية متطلبات سوق العمل، التي تهدف إلى تمكين المرأة من العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على استكمال كافة التجهيزات التدريبية، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وفي حال استكمالها سيتم فتح القبول فيها اعتباراً من بداية الفصل التدريبي الثاني للعام الجاري 1442.

وأضاف، يضم مبنى الكلية 3 مبان تدريبية، ومبنى إداريا، ومسرحا، ومكتبة، ومسجدا، إضافة لبعض المباني الخدمية ويستوعب المشروع حوالى 2500 متدربة.

وبين الحفظي أن محافظات منطقة عسير، توجد بها كليات تقنية ومعاهد صناعية تقدم خدماتها التدريبية لأبناء المنطقة، وفقاً لأحدث المباني والتجهيزات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، حيث يوجد أكثر من 35 منشأة تدريبية، وستكون كلية بلقرن للبنات إضافة مهمة لمحافظة بلقرن ومنطقة عسير.