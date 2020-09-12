أشاد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها غرفة إدارة أزمة «كورونا» في عسير، وما تحظى به من دعم وتوجيه أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة «كورونا» الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز.

جاء ذلك خلال زيارته مقر الغرفة بإمارة منطقة عسير، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة قائد الفريق بغرفة إدارة أزمة «كورونا» خالد بن عايض عسيري، ومدير صحة بيشة فالح الشهراني، ومكتب المشرف العام على الغرفة، والمقررين ورؤساء الوحدات.

واطلع وزير الصحة خلال الزيارة، على مهام فرق العمل، والجهات المشاركة، والبرامج، والخطط المعدّة لمواجهة فايروس كورونا «كوفيد 19»، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف القطاعات لمواجهة جائحة كورونا، كما استمع إلى شرح عن خطط رفع الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة في مستشفيات المنطقة والنماذج المعتمدة، ومشروع النشامى، وخطة الكبح، التي جاءت إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير، بتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية لتطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع كلية الطب في جامعة الملك خالد، بما يحقق الهدف العام من إنشاء الغرفة، إلى جانب عرض عن معايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية.

عقب ذلك، زار وزير الصحة مقر غرفة عمليات مبادرة نشامى عسير، مستعرضاً أهم مشروعات المبادرة في المنطقة، والفرص التطوعية التابعة للمشروع الحـ11 من مشاريع نشامى عسير وهو مشروع «نشامى الحي»، معبراً عن شكره لأمير منطقة عسير على هذه المبادرة الرائعة التي أسهمت في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، واعتزازه بما يقدمه شباب الوطن من جهود جبارة خلال هذه الجائحة.