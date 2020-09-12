تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع بحلقة الأعلاف عصر اليوم (السبت).



وطبقاً للمتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً مفاده مشاهدة تصاعد أدخنة من حلقة الأعلاف، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة وآليات السلالم، وبالوصول اتضح أن الحادثة عبارة عن حريق بمجموعة أعلاف بحلقة أعلاف العكيشية، إذ قامت الفرق على الفور بعزل منطقة الاشتعال التي تقدر بـ 600م2 واحتواء الحريق دون الانتشار للمواقع المجاورة وإخماد الحريق بشكل تام.



وقد باشر فريق التحقيق عمله بالموقع ولم تسجل أي إصابات ولله الحمد.