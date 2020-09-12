واصلت المملكة تسجيل أدنى حصيلة يومية للإصابات بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منذ 17 أبريل الماضي الموافق 24 شعبان 1441 حين تم تسجيل 762 إصابة في ذلك اليوم، فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 643 إصابة جديدة بالفايروس، وتعافي 903 حالات، و27 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الصحة أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 41%، وبلغت نسبة الذكور 59%، فيما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 85%، وكبار السن 5%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 41.178 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجماليها إلى 5.686.255 فحصا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 325.050 حالة، من بينها 18.974 حالة نشطة، منها 1343 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 301.836 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4240 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من إجمالي الإصابات لتصل إلى 92.85%، فيما انحسرت نسبة الحالات النشطة إلى 5.8%، فيما أن نسبة الحالات الحرجة من إجمالي الحالات النشطة بلغت 7%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: مكة المكرمة (69)، جدة (65)، الهفوف (51)، الدمام (45)، المدينة المنورة (35)، الرياض (35)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: المدينة المنورة (93)، الهفوف (76)، الدمام (75)، مكة المكرمة (60)، الرياض (50)، ينبع (47)، المبرز (38)، القطيف (36)، جدة (32)، الظهران (32).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.