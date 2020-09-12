اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، تخصيص فرعين للجائزة في دورتها السادسة لهذا العام، الأول «التميّز في إدارة العمل عن بُعد»، والفرع الثاني «التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر» حيث ستقتصر جائزة الأداء الحكومي المتميز على هذين الفرعين فقط استثنائياً هذا العام، مواكبةً للمستجدات التي فرضتها جائحة فايروس كورونا.

وأوضح الأمين العام لمؤسسة جائزة المدينة المنورة المهندس محمد إبراهيم عباس أنه تم تخصيص الفرع الأول «التميّز في إدارة العمل عن بُعد» انطلاقاً من مفهوم تطوير أداء الأعمال والاستفادة من التقدم الحاصل في وسائل الاتصال والتقنية الرقمية في ظل ما فرضته هذه الأزمة من ضرورة دعت لاتخاذ تدابير وقائية واحترازية، وأن استحداث هذا الفرع سيكون حافزاً للجهات لتقوم بحوكمة أعمالها المختلفة وتحويلها إلى خيار الخدمات الإلكترونية والعمل عن بُعد، مع قياس إنتاجية موظفيها في حال تعذر حضورهم لمقرات العمل، واستمرار تقديم الخدمات سواء للموظفين أو المستفيدين من المراجعين.

وعن محور التميز في إدارة الأزمات والمخاطر، أوضح المهندس عبّاس أن الجائحة وضعت تحديات كبيرة أمام مختلف الجهات في مختلف القطاعات، ما استدعى استحداث هذا الفرع ليتم من خلاله المفاضلة بين الجهات وقياس مدى فاعلية الجهود التي قامت بها تلك الجهات للتخطيط المسبق لإدارة الأزمة ومدى نجاعة تدابيرها في تخطّيها.

وتعمل الأمانة العامة للجائزة على تطوير فروع الجائزة لمواكبة متغيرات العمل ومستجدات بناء معايير وقياس الأداء والإنجاز، حيث انطلقت بـ3 أفرع في دورتها الأولى لتصل، بعد دمج عدة فروع واستحداث فروع جديدة في دورات سابقة، إلى خمسة فروع هي: التميّز في تحقيق رضى المستفيدين، والتميّز في أنظمة الجودة والتحسين المستمر، والتميّز في متابعة تنفيذ المشاريع، والتميّز في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتميّز في توظيف وخدمة المرأة.