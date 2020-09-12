تستمر أمانة المدينة المنورة ضمن جهودها للحد من انتشار الأوبئة ومكافحة جائحة كورونا والحفاظ على الصحة العامة بعمليات الرقابة والإصحاح البيئي الأسبوعية، إذ نفذت الأمانة مجموعة من الجولات الرقابية التفتيشية ممثلة في البلديات الفرعية والضواحي.

وقد أتمت هذا الأسبوع 2117 جولة رقابية ميدانية، أسفرت عن تحرير 857 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة بينها 21 مخالفة للتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية؛ لمخالفتها التعليمات والإجراءات الوقائية المتبعه ضد كورونا، كما أغلقت الأمانة 88 منشأة، ونفذت 40 جولة إصحاح بيئي تم فيها تعقيم وتطهير 40 موقعاً و8261 آلية ومعدة، وتعمل الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية على المحلات التجارية والغذائية والتأكد من إحكام الرقابة الصحية.

كما تحرص الأمانة على سحب عينات الأغذية من الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والتأكد من صلاحية المنتجات على الأرفف وتواريخ إنتاجها، فقد تم سحب 241 عينة من عينات الأغذية وفحصها عن طريق المختبر المركزي للأمانة خلال أسبوع، كما تواصل الأمانة جولات النظافة في الأحياء والشوارع والميادين العامة لرفع المخلفات المنزلية، والأنقاض ومخلفات البناء، إذ قامت البلديات بتنفيذ 407 جولات للنظافة، تم فيها إزالة ورفع 10589 طناً من المخلفات المنزلية، ورفع 30805 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات.

وتعمل الأمانة باستمرار على تنفيذ خطة لمتابعة المنشآت كافة؛ للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما تدعو الجميع للتعاون والإبلاغ عند رصد أى مخالفات أو تجاوزات عبر مركز البلاغات (940) لتقوم بمعالجتها حسب الأنظمة والتعليمات.