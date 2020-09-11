أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، دعم ووقوف المملكة المستمر بجانب السودان، مشددا على عزم بلاده مواصلة عمليات إيصال المساعدات السعودية عبر جسر جوي يحمل مواد غذائية وأدوية ومعينات أخرى متنوعة.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، اطمأن خلاله على الأوضاع بالبلاد في أعقاب كارثة الفيضانات التي تواجهها البلاد.

وأكد وزير الخارجية متابعة المملكة لمخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الأخير الذي استضافته الرياض واختتم بـ «إعلان الرياض» الذي حث حركات الكفاح المسلح على استكمال عمليات التفاوض والحوار ليكون السلام شاملاً، كما أوضح أن المملكة تدعم انخراط الجميع في المرحلة الثانية من عملية السلام.

من جانبه عبّر رئيس الوزراء حمدوك عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية في ظل التحديات التي تجابه عملية الانتقال السياسي، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.