تواصل الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها #مانسينا وش عطيتو، التي بدأت مطلع سبتمبر الجاري بالتزامن مع اليوم العالمي للزهايمر، بتنظيم عدد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية بثتها من حسابها على تويتر @saudialzheimer.



وألقت استشاري طب الشيخوخة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتورة نسرين جستنية، محاضرة أخيراً بعنوان «الخرف والزهايمر.. ضرورة التشخيص المبكر.. والأعراض الشائعة لمصاب الزهايمر».



كما ألقى عضو اللجنة العلمية استشاري طب الشيخوخة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني الدكتور هاشم بالبيد، محاضرة تحت عنوان «العناية بمرضى الزهايمر»، من أهم محاورها تأثير مرض الزهايمر، ومساعدة الأهل والمجتمع على فهمه، والتخطيط لمستقبله صحياً.



وفي السياق ذاته ألقت عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة العلمية استشاري المخ والأعصاب بمدينة الملك فهد الطبية الدكتورة منى عبيد، محاضرة بعنوان «الجانب الطبي»، تطرقت إلى الأدوية المستخدمة لعلاج أعراض وسلوكيات مريض الزهايمر، والمشاكل الصحية الشائعة لدى مرضى الزهايمر.