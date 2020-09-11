بناء على توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز تستكمل لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة بيش بمنطقة جازان أعمالها في إزالة عدد من التعديات تقع شرق المحافظة بقرية الخبطة بمركز مسلية بمساحة تقريبية 500 ألف متر مربع من الأراضي المتعدى عليها.



وذكر محافظ بيش حسن أبو شرحه أن التعديات في مواقع مختلفة بقرية الخبطة لعدد 40 حوشاً أُحدثت على أراض عامة بمساحة تقدر بـ500 ألف متر مربع أزالتها لجنة التعديات وقامت بتسليمها لبلدية محافظة بيش. مؤكداً استمرارها بمراقبة ومتابعة أي إحداثات جديدة تقع في أماكن لا تثبت ملكيتها للمواطن وتطبيق الأنظمة والتعليمات دون هوادة أو تقصير، مشدداً على أنه سيتم تطبيق الغرامات النظامية بحق من قاموا بالإحداث بتلك المواقع.



وأبانت لجنة التعديات بمحافظة بيش أن من يتعاون معها ويقوم بإزالة ما أحدثه على أراضي الممتلكات العامة للدولة بنفسه قبل أن تبادر اللجنة بإزالته فإن اللجنة ستراعي ذلك لتخفيف الغرامات النظامية اللاحقة لتكون بحدها الأدنى.