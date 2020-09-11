توجت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجهوداتها التي تقدمها عبر منصة «أنعام بلس» الإلكترونية في محور الزراعة الرقمية 2020 بالحصول على شهادة التميز بمنتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020، والذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 7-10 سبتمبر الجاري.



ويعد منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات 2020 أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية»، وشارك في تنظيمه الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتا.



وخلال فعاليات المنتدى لهذا العام حصلت المملكة على جائزة وسبع شهادات تميز، وذلك من بين أكثر من 800 مشروع قدمت من جميع أنحاء العالم لمسابقة 2020. في ختام مرحلة الاقتراع، ليتم اختيار 90 مشروعاً من أفضل الطرق التي تمكّنها من الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية المستدامة حول العالم.



وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت منصة «أنعام بلس» الإلكترونية داخل مقر الوزارة، سعياً منها للتحول الرقمي في كافة أعمالها، حيث تحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، كما تسعى الوزارة إلى المضي قدماً في إطلاق المزيد من الخدمات الرامية إلى إحداث أتمتة كاملة لكافة أعمالها.