كشفت منصة المساعدات السعودية، أن المبلغ الإجمالي للمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم فلسطين بلغ 2.061.032.132 دولارا، شملت 219 مشروعاً، وذلك طوال 22 عاما، منذ 1997 وحتى عام 2020 الحالي.

وتوزعت مبالغ المساعدات السعودية لدولة فلسطين كالتالي: 1.993.306.052 دولارا لـ195 مشروعا للمساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ، و50 مليون دولار لمشروع دعم الحكومة والمجتمع المدني، و15.330.880 دولارا لثلاثة مشاريع للأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية، و2.381.867 دولارا لـ19 مشروعا في التعليم، و13.333 لمشروع للاتصالات.

ووفقا لتوزيع تكلفة المشاريع حسب السنوات، فقد بلغت في 1997 (167.217) دولارا، 2000 (125.934) دولارا، 2001 (647.929.836) دولارا، 2002 (15.987.131) دولارا، 2003 (14.595.223) دولارا، 2004 (15.453.648) دولارا، 2005 (89.731.009) دولارات، 2006 (15.700.000) دولار، 2007 (11.411.252) دولارا، 2008 (14.464.902) دولار، 2009 (83.801.366) دولارا، 2010 (54.043.295) دولارا، 2011 (194.531.378) دولارا، 2012 (28.272.134) دولارا، 2013 (82.370.387) دولارا، 2014 (175.146.667) دولارا، 2015 (188.935.148) دولارا، 2016 (145.472.983) دولارا، 2017 (50.468.000) دولار، 2018 (97.361.440) دولارا، 2019 (4.754.863) دولارا، 2020 (3.500.000) دولار.

يذكر أن منصة بيانات المساعدات السعودية قد أُنشئت من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 1438/9/10، وتشتمل على ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتصميم المنصة وإعدادها لتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية بناء على المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة لدي لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية DAC-OECD ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة UNFTS ومبادئ الشفافية الدولية (IATI).

ووفقا للموقع الإلكتروني للمنصة، تشمل مساعدات المملكة العربية السعودية: المساهمات النقدية والعينية التي تقدم على شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية، كما تشتمل بيانات المساعدات مبالغ مدفوعة والتزامات مالية تدفع لاحقاً، وقد تم تدريب الجهات المانحة في السعودية على تصنيف المساعدات وإدخالها منذ تأسيس المملكة حتى الآن.